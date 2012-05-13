Ветеран войны в Афганистане: Другого варианта действий тогда не было. Мы к этому вернулись бы

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» Владимир Шоков.

К сожалению время неумолимо. Ветераны Великой Отечественной войны уходят, их сегодня уже остается не так много. И именно вам теперь нести честь главного проводника идей патриотизма среди молодежи. Готовы ли вы говорить на одном языке с нынешним молодым поколением, учитывая то, что они все больше сидят в Интернете? Вы готовы пойти в социальные сети?

Владимир Шоков:

Я хочу сказать, что одной из задач, которая была поставлена перед всеми воинами-интернационалистами, членами нашей организации, – выходить напрямую в Интернет, поддерживать теснейшую связь со средствами массовой информации. И кто нам в этом помогает? Студенты вузов, перед которыми мы выступает, с ветеранами Великой Отечественной говорим о патриотизме. Они нам идут навстречу и помогают создавать эти сети.

Мы можем прекрасно стрелять, водить, мы можем защищать родину. На деле это доказали. Но в том вопросе, где наша молодежь более продвинута, мы берем примеры, учимся у них. И ведь большинство теперь компьютеры осваивают.

Сам умею выходить в Интернет. Мне, как политработнику, сам Бог велел. Все новости, которые выходят, через Интернет в основном и узнаю.

Когда Вы уходили на войну в Афганистан, в то время профессия военного, профессионального военного, была невероятно популярна. Поступить в Военную академия было очень сложно (конкурсы были очень высоки). А сейчас как?

Владимир Шоков:

Я бы не сказал, что конкурсы при поступлении сейчас уменьшились, потому что это престижная специальность, потому что большинство ребята идет с охотой.

У нас одно суворовской училище. Есть патриотические классы, МЧС, классы пограничных войск, которые готовят для специалистов, чтобы парень не просто пришел в Военную академию и через месяц-два попросил маму забрать его назад, а осознанно шел, выбирал свою профессию. И профессию не на один день, не на два, а посвящал свою жизнь этой профессии.

Вспомним сейчас те события, потому что как раз через два года исполняется четверть века выводу войск из Афганистана. На Ваш взгляд, что это тогда было: политическая авантюра или единственное правильно решение в той ситуации?

Владимир Шоков:

В той ситуации, как нас учили, и я, как начальник политического отдела, учил всех: защита южных рубежей нашей родины. По прошествии более 10 лет сами афганские душманы, которые воевали против нас, говорят спасибо. Ведь мы не только стреляли. Мы обучали людей, армии обучали, мы оказывали медицинскую помощь, гуманитарную, мы участвовали в строительстве, строили дороги, школы.

Сейчас, с позиции прожитых лет, как Вы думаете, тогда был другой вариант действий?

Владимир Шоков:

Я думаю, что не был. Все равно мы к этому вернулись бы. И вы видите, что сейчас американцев, по сравнению с нами, за 10 лет после вывода советских войск из Афганистана, погибло больше, чем когда мы были.

Вы говорите, что общаетесь со студентами, школьниками. А что вы в первую очередь им рассказываете?

Владимир Шоков:

Я был тяжело ранен, контужен в Афганистане. И уже дослуживал здесь, на спецфакультете Минского высшего военного командного училища. Обучались из 22 государств. Большая диаспора осталась в Беларуси. Мы в День Победы на острове скорби встречались, у меня было 16 афганцев, которые воевали, которые учились у меня на спецфакультете. У них уже образовались белорусские семьи, по 2-3 детей. Они приглашают нас на свои праздники. Мы всегда принимает активное участие. И когда какие-то разборки у них существуют, они к нам идут советоваться, потому что надо знать нрав и обычаи той или иной стороны. Ведь два человека никогда не смогут помириться, пока третий человек не вмешается. Надо подарить два подарка. И тому, и другому. И мир воцарится, потому что иногда между ними вражда длится не одно десятилетие. И они уже забыли даже, кто с кем поругался, причину возникновения конфликта.

Пройдя арену боевых действий, стали теперь дипломатом.

Владимир Шоков:

В принципе, и там были дипломатами, потому что одним оружием ничего не делалось. Ведь дипломатия зарождалась на той афганской войне. Мы договаривались с руководителями кишлаков о зоне ответственности. И если мины не будут ставить, если машины не будут подрываться, мы будем им оказывать помощь. И гуманитарную, и продуктовую. И будем охранять кишлаки. И что вы думаете? Это очень хорошо срабатывало. Если мины душман поставил, прибегали в советские гарнизоны и докладывали. Саперы шли, разминировали. Жертв было намного меньше.

Я знаю, что у Вас есть необычное увлечение: Вы собираете коллекцию военной атрибутики. Кому Вы ее показываете кроме своих близких?

Владимир Шоков:

Я более 40 лет собираю. Все, что связано с армией, с силовыми структурами: погоны, знаки, награды. Я в них очень хорошо разбираюсь.

Я очень хорошо помню, что в моем детстве было престижно, если молодой человек знает все знаки отличия. А нынешнее поколение школьников интересуется?

Владимир Шоков:

Сейчас смотрят ордена, им это интересно, потому что они упустили этот момент. Для них это уже экзотика. И в книгах про войну в Афганистане, которая почти 10 лет длилась, написано 10-12 строчек. Что эта молодежь может сказать? Они всю информацию могут почерпнуть только от нас.

Уже Великая Отечественная война для них стала проблемой, потому что многие ушли, так и не рассказав, кто и что они.

Я бы с удовольствием сделал виртуальный музей наград моей коллекции. И студенты должны мне в этом помочь. Тогда экспозицию увидят миллионы.