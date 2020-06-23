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Ветеран Великой Отечественной: «Мой адрес у солдат был. В случае чего, сообщи маме»

23 июня 2020 13:17
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Ветеран Великой Отечественной: «Мой адрес у солдат был. В случае чего, сообщи маме»-1

Сергей Залещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Саперный батальон – это (простите меня, их так и называли) смертники… Разбивают вщент буквально наступление – они первыми. Отступление – они позади. Потери были сильные.

Ветеран Великой Отечественной: «Мой адрес у солдат был. В случае чего, сообщи маме»-4

Николай Белов, ветеран Великой Отечественной:
Мы думали, что уже там нам будет крышка. Друг другу сказали адрес, у всех был. Мой адрес у солдат был, солдаты были друг у друга. Все: «Если в случае чего, сообщи маме».

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Залещенко # Николай Белов # Фотофакт

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