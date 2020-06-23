Ветеран Великой Отечественной: «Мой адрес у солдат был. В случае чего, сообщи маме»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Сергей Залещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Саперный батальон – это (простите меня, их так и называли) смертники… Разбивают вщент буквально наступление – они первыми. Отступление – они позади. Потери были сильные.
Николай Белов, ветеран Великой Отечественной:
Мы думали, что уже там нам будет крышка. Друг другу сказали адрес, у всех был. Мой адрес у солдат был, солдаты были друг у друга. Все: «Если в случае чего, сообщи маме».