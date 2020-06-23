В Беларуси проведено более 880 тысяч исследований на коронавирус

Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19. По данным Минздрава на 23 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 38 688 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19. По данным Минздрава на 23 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 38 688 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продолжается масштабная работа по выявлению новых случаев заболевания. В стране проведено уже более 880 тысяч исследований. С положительным результатом на COVID зарегистрированы 59 487 человек.
С момента вспышки коронавирусной инфекции на территории страны умерли 357 пациентов.