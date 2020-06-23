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В Беларуси проведено более 880 тысяч исследований на коронавирус

23 июня 2020 11:41
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Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19. По данным Минздрава на 23 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 38 688 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проведено более 880 тысяч исследований на коронавирус-1

Продолжается масштабная работа по выявлению новых случаев заболевания. В стране проведено уже более 880 тысяч исследований. С положительным результатом на COVID зарегистрированы 59 487 человек. 

В Беларуси проведено более 880 тысяч исследований на коронавирус-4

С момента вспышки коронавирусной инфекции на территории страны умерли 357 пациентов.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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