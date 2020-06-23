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С фронта пришло всего три письма: «Ранили его, попал в госпиталь. Ну, мы думаем: слава богу, остаётся, может, жив»

23 июня 2020 13:00
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.  

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.  

Большинство архивов о потерях Красной армии сейчас в России. Там о судьбе своего отца узнал Федор Богданович. С фронта семье пришло только три послания.  

С фронта пришло всего три письма: «Ранили его, попал в госпиталь. Ну, мы думаем: слава богу, остаётся, может, жив»-1

Федор Богданович, житель Глубокского района:
Одно письмо получили – ранили его, попал в госпиталь. Ну, мы думаем: слава богу, остается, может, жив. Через некоторое время присылают другое письмо – отходит на фронт. И все, и по той день.

С фронта пришло всего три письма: «Ранили его, попал в госпиталь. Ну, мы думаем: слава богу, остаётся, может, жив»-4

Дальше была похоронка. На памятном знаке с ее очертаниями есть и имя погибшего отца Федора Богдановича.

С фронта пришло всего три письма: «Ранили его, попал в госпиталь. Ну, мы думаем: слава богу, остаётся, может, жив»-7

Федор Богданович:
Хоть уважение, что памятник есть.

# Великая Отечественная война # общество # Федор Богданович # Фотофакт

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