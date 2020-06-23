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С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны

23 июня 2020 11:31
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Новости Беларуси. Минский сквер Сеножаны украсили 16 оригинальных скамеек. Они сделаны в единственном экземпляре и являются лучшими работами, представленными на городской конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны-1

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны-3

В их числе – белая скамейка с цветочной аркой и яркими подушками, деревянная с плетущимися ветками, скамейка с физическими формулами и изображениями и даже с мини-библиотекой детских книг.

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны-6

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны-8

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны-10

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# Парки Минска # общество # Фотофакт

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