Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть: 22 июня, ровно в четыре утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны. Митинг-реквием в Брестской крепости и на площади Победы в Минске не остались без внимания наших корреспондентов.

До самого рассвета в центре города было шумно и празднично – Минск отмечал начало европейской Олимпиады.

Но была одна минута абсолютной тишины ровно в четыре часа утра. По традиции на площади Победы в эту ночь проходил митинг-реквием в память о тех, кто 78 лет назад принял первый и самый страшный удар захватчиков.

Григорий Азаренок, СТВ:

В ту ночь 22 июня первый бой приняли пограничники. С их подвига началась история нашей Великой Победы. Поэтому каждый год у Вечного огня почетный караул именно в зеленых фуражках.

Для тех, кто сейчас стоит на рубежах страны, это особая дата. В ней и память, и скорбь, и гордость за беспримерное мужество.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. Было отведено для захвата всего 30-40 минут. И чем были заставы вооружены – только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.

Но это особая дата не только для военных. Ее помнит и чтит вся Беларусь.

Елена Казак:

Возлагаю цветы в память погибших на Великой Отечественной войне. Это время на каждой семье оставило свой след. В том числе и на моей, так как мой прадедушка не вернулся с войны.

Такие даты никогда не забываются. И это залог того, что нашу историю никто не перепишет.

Михаил Скомский, ветеран пограничных войск:

Очень много говорят о том, что мы достигли победы какими-то там штрафбатальонами, приказами «Ни шагу назад». Но в 1941 году в четыре часа ночи никаких приказов, других действий не было. А пограничники первыми вступили в бой, и ни одна застава не отступила без приказа.

Для того, чтобы эта память оставалась живой, важно показать те события наглядно, максимально приблизившись к реальности. Именно так было в Брестской крепости. Масштабная реконструкция воссоздала ту страшную ночь практически по минутам.

Владимир Сайко, участник военно-исторической реконструкции:

Здесь наиболее реалистично показан элемент боя у Гавриловского капонира Брестской крепости с непосредственным участием мирного населения – жен, детей.

Для города над Бугом дата 22 июня особо значима. Брестчане первыми услышали и почувствовали это слово – «война». Поэтому каждый год к стенам легендарной крепости приходят тысячи людей. Возложить цветы, подумать, помолчать.