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Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа

22 июня 2019 16:59
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Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть: 22 июня, ровно в четыре утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны. Митинг-реквием в Брестской крепости и на площади Победы в Минске не остались без внимания наших корреспондентов.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-1

До самого рассвета в центре города было шумно и празднично – Минск отмечал начало европейской Олимпиады.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-4

Но была одна минута абсолютной тишины ровно в четыре часа утра. По традиции на площади Победы в эту ночь проходил митинг-реквием в память о тех, кто 78 лет назад принял первый и самый страшный удар захватчиков.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-7

Григорий Азаренок, СТВ:
В ту ночь 22 июня первый бой приняли пограничники. С их подвига началась история нашей Великой Победы. Поэтому каждый год у Вечного огня почетный караул именно в зеленых фуражках.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-10

Для тех, кто сейчас стоит на рубежах страны, это особая дата. В ней и память, и скорбь, и гордость за беспримерное мужество.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-13

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. Было отведено для захвата всего 30-40 минут. И чем были заставы вооружены – только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-16

Но это особая дата не только для военных. Ее помнит и чтит вся Беларусь.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-19

Елена Казак:
Возлагаю цветы в память погибших на Великой Отечественной войне. Это время на каждой семье оставило свой след. В том числе и на моей, так как мой прадедушка не вернулся с войны.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-22

Такие даты никогда не забываются. И это залог того, что нашу историю никто не перепишет.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-25

Михаил Скомский, ветеран пограничных войск:
Очень много говорят о том, что мы достигли победы какими-то там штрафбатальонами, приказами «Ни шагу назад». Но в 1941 году в четыре часа ночи никаких приказов, других действий не было. А пограничники первыми вступили в бой, и ни одна застава не отступила без приказа.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-28

Для того, чтобы эта память оставалась живой, важно показать те события наглядно, максимально приблизившись к реальности. Именно так было в Брестской крепости. Масштабная реконструкция воссоздала ту страшную ночь практически по минутам.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-31

Владимир Сайко, участник военно-исторической реконструкции:
Здесь наиболее реалистично показан элемент боя у Гавриловского капонира Брестской крепости с непосредственным участием мирного населения – жен, детей.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-34

Для города над Бугом дата 22 июня особо значима. Брестчане первыми услышали и почувствовали это слово – «война». Поэтому каждый год к стенам легендарной крепости приходят тысячи людей. Возложить цветы, подумать, помолчать.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-37

Памятные мероприятия проходят 22 июня по всей стране. Каждой семье есть, кого помянуть. Война страшным катком прошлась по Беларуси. Почти 10 тысяч сожженных деревень, сотни разрушенных городов, лагеря смерти, карательные операции – все это началось 22 июня. Но была и другая дата: Родину освободили. Совсем скоро мы встретим 75 годовщину. Встретим под мирным небом.

Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа-40

# Беларусь помнит # общество # Григорий Азарёнок # Анатолий Лаппо # Елена Казак # Михаил Скомский # Владимир Сайко # Фотофакт

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