Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа
Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть: 22 июня, ровно в четыре утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны. Митинг-реквием в Брестской крепости и на площади Победы в Минске не остались без внимания наших корреспондентов.
До самого рассвета в центре города было шумно и празднично – Минск отмечал начало европейской Олимпиады.
Но была одна минута абсолютной тишины ровно в четыре часа утра. По традиции на площади Победы в эту ночь проходил митинг-реквием в память о тех, кто 78 лет назад принял первый и самый страшный удар захватчиков.
Григорий Азаренок, СТВ:
В ту ночь 22 июня первый бой приняли пограничники. С их подвига началась история нашей Великой Победы. Поэтому каждый год у Вечного огня почетный караул именно в зеленых фуражках.
Для тех, кто сейчас стоит на рубежах страны, это особая дата. В ней и память, и скорбь, и гордость за беспримерное мужество.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. Было отведено для захвата всего 30-40 минут. И чем были заставы вооружены – только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.
Но это особая дата не только для военных. Ее помнит и чтит вся Беларусь.
Елена Казак:
Возлагаю цветы в память погибших на Великой Отечественной войне. Это время на каждой семье оставило свой след. В том числе и на моей, так как мой прадедушка не вернулся с войны.
Такие даты никогда не забываются. И это залог того, что нашу историю никто не перепишет.
Михаил Скомский, ветеран пограничных войск:
Очень много говорят о том, что мы достигли победы какими-то там штрафбатальонами, приказами «Ни шагу назад». Но в 1941 году в четыре часа ночи никаких приказов, других действий не было. А пограничники первыми вступили в бой, и ни одна застава не отступила без приказа.
Для того, чтобы эта память оставалась живой, важно показать те события наглядно, максимально приблизившись к реальности. Именно так было в Брестской крепости. Масштабная реконструкция воссоздала ту страшную ночь практически по минутам.
Владимир Сайко, участник военно-исторической реконструкции:
Здесь наиболее реалистично показан элемент боя у Гавриловского капонира Брестской крепости с непосредственным участием мирного населения – жен, детей.
Для города над Бугом дата 22 июня особо значима. Брестчане первыми услышали и почувствовали это слово – «война». Поэтому каждый год к стенам легендарной крепости приходят тысячи людей. Возложить цветы, подумать, помолчать.
Памятные мероприятия проходят 22 июня по всей стране. Каждой семье есть, кого помянуть. Война страшным катком прошлась по Беларуси. Почти 10 тысяч сожженных деревень, сотни разрушенных городов, лагеря смерти, карательные операции – все это началось 22 июня. Но была и другая дата: Родину освободили. Совсем скоро мы встретим 75 годовщину. Встретим под мирным небом.