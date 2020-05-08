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9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день

08 мая 2020 19:21
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Новости Беларуси. 9 мая Беларусь отметит 75-летие Великой Победы. С самого утра в эфире СТВ – праздничный многочасовой телемарафон «Во славу общей Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день-1

Неизвестные страницы истории, эксклюзивные интервью, прямо в студии – уникальные артефакты той войны и хрипы ретро-пластинок. На прямую связь с коллегами выйдут ветераны и их потомки, присоединятся и гости из зарубежья. Не пропустите!

«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть

9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день-4

А после праздничную эстафету из нашей студии мы передадим своим коллегам на улицах столицы. У стелы «Минск – город-герой» традиционно пройдет военный парад. Он начнется в 11 часов. 20 пеших расчетов и 185 единиц техники, во главе которых – тот самый легендарный танк Т-34.

9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день-7

9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день-9

9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день-11

Самой зрелищной обещает стать авиационная часть парада. В небо над Минском поднимутся 36 самолетов и вертолетов. Это известные на весь мир истребители и штурмовики Су и МИГи, Яки, Илы и Аны, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8. Завершит программу праздничный концерт.

9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день-14

Первые аккорды памяти прозвучат в 21.30. Основой программы станет музыкальная перекличка. Она стартует с Брестской крепости, затем пройдет через все города-герои и завершится в Минске в символичном для каждого белоруса месте – на площади Победы.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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