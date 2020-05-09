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«Мама, мама, Гитлера развалили!» Как дети узнавали о Победе

09 мая 2020 11:28
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Этот день приближали все, как могли. День Победы. У каждого это своя личная история, где переплетаются радость и горе.

«Мама, мама, Гитлера развалили!» Как дети узнавали о Победе-1



Освобожденная в 1944 году от оккупантов Беларусь и победный флаг над Рейхстагом в 1945 году – сколько детских эмоций! Эмоции, за которыми лишь мечты о мирной жизни.

«Мама, мама, Гитлера развалили!» Как дети узнавали о Победе-3

Владимир Быков, узник концентрационного лагеря, ветеран МВД Республики Беларусь:
Мне запомнился такой эпизод. Бежит девчушка лет 5, где мы в деревне у знакомых где-то мучились, ждали, жили, и кричит: «Мама, мама, Гитлера развалили!» Вот я именно ее слова передаю. Что услышал в силу возраста. Значит, получается – Берлин взяли, Гитлера, как оказалось, уничтожили.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Быков

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