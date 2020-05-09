«Мама, мама, Гитлера развалили!» Как дети узнавали о Победе

Этот день приближали все, как могли. День Победы. У каждого это своя личная история, где переплетаются радость и горе.
Этот день приближали все, как могли. День Победы. У каждого это своя личная история, где переплетаются радость и горе.
Освобожденная в 1944 году от оккупантов Беларусь и победный флаг над Рейхстагом в 1945 году – сколько детских эмоций! Эмоции, за которыми лишь мечты о мирной жизни.
Владимир Быков, узник концентрационного лагеря, ветеран МВД Республики Беларусь:
Мне запомнился такой эпизод. Бежит девчушка лет 5, где мы в деревне у знакомых где-то мучились, ждали, жили, и кричит: «Мама, мама, Гитлера развалили!» Вот я именно ее слова передаю. Что услышал в силу возраста. Значит, получается – Берлин взяли, Гитлера, как оказалось, уничтожили.