«Весёлый весенний праздник» отмечают в эти дни в Минске народы Беларуси и Китая

Новости Китая. Весна идет, весне – дорогу! Опережая календарь, тепло в Беларусь принесла Поднебесная…

Традиционные фонарики и не менее традиционное гостеприимство. Весенний праздник в Китае – один из самых любимых. Его называют семейным и отмечают более четырех тысяч лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, география этой традиции давно вышла за пределы одной страны. У нас – это фестиваль «Весёлый весенний праздник». В эти дни он проходит в Минске. Это фотовыставка, гала-концерт китайских артистов и, конечно, еще одна возможность нашим народам стать ближе.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Китай и Беларусь – добрые друзья. В прошлом году мы договорились, что создадим совместный культурный центр. И в Китае он будет, и в Беларуси будет. Это будет содействовать нашему дальнейшему сотрудничеству. Я думаю, что культура – это мост взаимопонимания между народами Китая и Беларуси.