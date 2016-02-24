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«Весёлый весенний праздник» отмечают в эти дни в Минске народы Беларуси и Китая

24 февраля 2016 17:01
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Новости Китая. Весна идет, весне – дорогу! Опережая календарь, тепло в Беларусь принесла Поднебесная…

Традиционные фонарики и не менее традиционное гостеприимство. Весенний праздник в Китае – один из самых любимых. Его называют семейным и отмечают более четырех тысяч лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, география этой традиции давно вышла за пределы одной страны. У нас – это фестиваль «Весёлый весенний праздник». В эти дни он проходит в Минске. Это фотовыставка, гала-концерт китайских артистов и, конечно, еще одна возможность нашим народам стать ближе.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Китай и Беларусь – добрые друзья. В прошлом году мы договорились, что создадим совместный культурный центр. И в Китае он будет, и в Беларуси будет. Это будет содействовать нашему дальнейшему сотрудничеству. Я думаю, что культура – это мост взаимопонимания между народами Китая и Беларуси. 

# общество # Беларусь-Китай # Цуй Цимин

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