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В Комитете госконтроля проанализировали итоги работы предприятий цементной промышленности Беларуси

24 февраля 2016 11:04
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Новости Беларуси. Предприятия цементной промышленности Беларуси не обеспечивают полную загрузку производственных мощностей. В Комитете госконтроля проанализировали итоги работы отрасли в прошлом году. На модернизацию производства  затрачено более  миллиарда долларов. В итоге суммарные мощности увеличились более чем в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее, проблемы остались. К примеру, не удалось увеличить экспорт. Не выполнено и поручение Президента, в соответствии с которым 10% от общего объема производимого в Беларуси цемента должно идти на строительство автомобильных дорог.

Станислав Наркевич, начальник Главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Все заинтересованные сконцентрировались именно на новом строительстве, в основном это вторая кольцевая дорога вокруг Минска. На нее было использовано более ста тысяч тонн цемента. Это половина того, что было направлено в целом на дорожное строительство. Но мы говорим дорожное строительство: это и проезды, и разъезды, и какие-то площадки. Но в то же время большие объемы были освоены и по асфальтовому покрытию, которые вполне можно было замести цементом, что сделано не было. Это одна из задач, над которой сегодня надо будет работать правительству.

# общество # Предприятия Беларуси # Станислав Наркевич

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