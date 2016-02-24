В Могилеве открыли современный транспортно-логистический центр с огромными холодильными камерами и вместительной парковкой

Новости Беларуси. В Могилеве открыли транспортно-логистический центр. Складские помещения более чем на три тысячи квадратных метров, огромные холодильные камеры и вместительная парковка. Это первый подобный объект в регионе.

Транспортные компании, экспортеры и импортеры теперь могут получить здесь все виды таможенного оформления и логистических услуг. Новый центр имеет удобное транспортное сообщение и подъездные железнодорожные пути. Здесь есть возможность перевалки грузов с автотранспорта на железную дорогу и наоборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что появление в Могилеве транспортно-логистического центра позволит привлечь в регион дополнительные транзитные потоки.

Юрий Король, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис»:

Здесь порядка 50 рабочих мест создано. Это первое. Второе – здесь же будут оформляться не только могилевские субъекты хозяйствования. Мы привлечем иностранцев: иностранные перевозчики, иностранные компании, которые познакомятся с Могилевской областью, с ее заводами, с возможностями, которые будет привлекать сюда инвестиции не только в производство, но и составлять доходную часть бюджета области при работе таких вот центров.