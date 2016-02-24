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В Минске представители власти и бизнеса обсуждают возможность амнистии ИП за нарушения, связанные с оформлением документов на товары

24 февраля 2016 11:04
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Новости Беларуси. В Минске представители власти и бизнеса вновь обсуждают вопросы деятельности  индивидуальных предпринимателей. Это уже четвертое заседание специальной рабочей группы.  На этот раз  обсуждается возможность амнистии ИП за нарушения, связанные с оформлением документов на товары, приобретенные в период с  июля 2014 до начала нынешнего  года.

Напомню, в ходе предыдущих  заседаний рабочей группы  уже достигнут ряд договорённостей. Одно из них - разрешение свободного перемещения товаров одного собственника внутри рынка без оформления накладных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере предпринимательства

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