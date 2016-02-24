В Минске представители власти и бизнеса обсуждают возможность амнистии ИП за нарушения, связанные с оформлением документов на товары

Новости Беларуси. В Минске представители власти и бизнеса вновь обсуждают вопросы деятельности индивидуальных предпринимателей. Это уже четвертое заседание специальной рабочей группы. На этот раз обсуждается возможность амнистии ИП за нарушения, связанные с оформлением документов на товары, приобретенные в период с июля 2014 до начала нынешнего года.

Напомню, в ходе предыдущих заседаний рабочей группы уже достигнут ряд договорённостей. Одно из них - разрешение свободного перемещения товаров одного собственника внутри рынка без оформления накладных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.