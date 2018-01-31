Инспектор ГАИ рассказал, какие изменения в Кодексе об административных правонарушениях коснутся водителей

Новости Беларуси. Изменения в Кодексе об административных правонарушениях, которые вступили в силу с 31 января, заставят задуматься нарушителей правил дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Бесправникам, которые сядут за руль и дважды попадут в поле зрения дорожной милиции, теперь может грозить административный арест до 15 суток. Затронут нововведения и любителей мототранспорта: изменятся правила приема экзамена.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

31 января вступают в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Они коснутся автолюбителей. Теперь тем водителям, которые не имея водительского удостоверения будут ездить по дорогам общего пользования и будут остановлены инспекторами ГАИ повторно в течение года, будет грозить помимо штрафа так же административный арест сроком до 15 суток. Так же водителям, не имеющим права управления и нарушившим правила дорожного движения будет грозить штраф в размере до 20 базовых величин, а так же лишение права управления транспортным средством скором до 2 лет.