Весной 2025-го лесхозы Беларуси восстановили более 4,5 тыс. га леса

В 2025 году за счет посева и посадки в стране намерены восстановить свыше 24 тысяч гектаров, в том числе с марта по май – более 20,5 тысячи. Резкие изменения погоды стимулируют лесоводов торопиться. Как рассказали в Минлесхозе, такие богатые осадки, как накануне, – только на пользу посадкам. К слову, план весенних лесокультурных работ выполнен уже на 20 %. Этой весной лесхозы восстановили уже более 4,5 тысячи гектаров леса. Сейчас в стране проходит добровольная общественная акция «Дай лесу новае жыццё!» Оказать помощь в восстановлении зеленых массивов могут все. Но особенно содействию волонтеров будут рады в Гомельской и Могилевской областях – они наиболее сильно пострадали в июле 2024 года от разгула стихии.