Подразделения МЧС ликвидировали пожар в подземном паркинге в Минске

Пожар в подземном паркинге в Минске ликвидировали подразделения МЧС. Сообщение о возгорании поступило на номер «112» 24 марта вечером, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснили спасатели, речь шла о ЧП в гаражном кооперативе. На месте стало понятно, что произошло загорание электрощита, оплавилась изоляция силовых кабелей. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Для вентиляции паркинга применялся автомобиль дымоудаления. Всего задействовали 10 единиц специальной техники.