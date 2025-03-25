Команда пожарных из Гомельского областного управления МЧС стали лучшими спасателями-высотниками

20 этажей меньше чем за полторы минуты. Участники команды пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС стали лучшими спасателями-высотниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание самой профессиональной боролись 25 дружин – это представители районных и городских отделов по чрезвычайным ситуациям. На первом этапе нужно было подняться по лестнице 20-этажного здания в составе звена газодымозащитной службы, то есть преодолеть 400 ступеней в экипировке весом 30 килограммов. Далее двум спасателям предстояло помочь условно пострадавшим, которые потеряли сознание. Дистанцию осложняли препятствия.

Владимир Клабук, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Беларуси:

Приобретенные навыки на данных соревнованиях еще раз помогают спасателям оказывать квалифицированную помощь при спасении многоэтажных, многоквартирных зданий, а также работе на высоте при спасении при помощи альпинистского снаряжения.

По итогам состязания третье место заняла команда Жлобинского райотдела, второе – у Светлогорского подразделения. Победа – за областным управлением МЧС. Спасатели считают такие соревнования дополнительной тренировкой, которая помогает развивать профессиональные навыки, быть готовыми к любой ситуации и при реальной опасности справиться с ней.