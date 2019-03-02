Рыбный дождь прошёл в мальтийской деревушке

По острову прокатился сильнейший за последние 37 лет шторм.

Порывы ветра достигали 130 км/ч. Набережную и автодорогу деревушки Шемшия завалило рыбой. На это предприимчивые жители, моментально отреагировали и, несмотря на огромный риск, вооружились мешками и тут же принялись собирать прилетевший улов.