Рыбный дождь прошёл в мальтийской деревушке

Новости Мальты. Рыбный дождь накрыл Мальту, рассказали в программе «Плюс-минус».
По острову прокатился сильнейший за последние 37 лет шторм.
Новости Мальты. Рыбный дождь накрыл Мальту, рассказали в программе «Плюс-минус».
По острову прокатился сильнейший за последние 37 лет шторм.
Порывы ветра достигали 130 км/ч. Набережную и автодорогу деревушки Шемшия завалило рыбой. На это предприимчивые жители, моментально отреагировали и, несмотря на огромный риск, вооружились мешками и тут же принялись собирать прилетевший улов.
Причиной явления могла стать авария на одной из рыбных ферм.
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