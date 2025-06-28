Пьяный водитель врезался в автомобиль такси под Минском – погибли 4 человека

Следователи работают на месте смертельного ДТП, произошедшего сегодня на трассе М2, вблизи деревни Слободщина. В результате аварии погибли двое детей – девочки 7 и 13 лет, их мать и бабушка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на высокой скорости въехал в такси, которое двигалось в попутном направлении. В результате аварии погибли четыре пассажира такси, его водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело. Результаты освидетельствования показали – уровень алкоголя в его крови 1,6 промилле.

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:

Госавтоинспекция напоминает, что категорически запрещено управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если же вы стали очевидцем того, что транспортным средством управляет лицо, имеющее признаки опьянения, незамедлительно сообщите об этом 102. Это поможет остановить беду.

С целью повышения безопасности на дорогах Госавтоинспекция усиливает контроль. Профилактические рейды будут организованы круглосуточно.