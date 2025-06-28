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Льдины до 4 см – мощный град обрушился на австрийский Фюген

28 июня 2025 11:08
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Мощный град обрушился на австрийский Фюген. 4-сантиметровые льдины пробивали крыши автомобилей, домов, выбивали стекла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льдины до 4 см – мощный град обрушился на австрийский Фюген-2

Улицы затопило, местами отключалось электричество. Общий размер ущерба пока неизвестен. Также пока невозможно сказать, есть ли пострадавшие.

В последние выходные июня в Беларуси также сохранится неустойчивая погода. Дожди, местами с грозами, пройдут на большей части территории. Прогнозируется порывистый ветер.

# Природные явления

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