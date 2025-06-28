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В Минске на площади Победы перевернули страницу «Календаря «Памяти»

28 июня 2025 10:39
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В Минске продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти». Новую страницу в летописи борьбы белорусского народа за свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны перевернули представители Партизанского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на площади Победы перевернули страницу «Календаря «Памяти»-2

Ровно 81 год назад, 28 июня, советские войска освобождали Осиповичи, Старые Дороги, Кличев, Круглое, Крупки, Лепель, Быхов и Могилев. Сегодня площадь Победы, где Вечный огонь хранит память о героях, в очередной раз стала местом, где соприкоснулись прошлое и настоящее. Чтобы вспомнить страницы истории и подвиги дедов и прадедов, здесь собрались представители районной администрации, общественных организаций, сотрудники предприятий, молодежь. Участники возложили цветы к подножию монумента Победы и почтили память погибших минутой молчания.

В Минске на площади Победы перевернули страницу «Календаря «Памяти»-4

Я пришел сюда сказать спасибо деду за победу.

В Минске на площади Победы перевернули страницу «Календаря «Памяти»-6

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:
Есть такие слова: «Это надо не мертвым, это надо живым». Нам нужно помнить, что бывает, когда мы забываем свое прошлое, чтобы не повторять тех ошибок, которые были тогда.

Акция «Календарь памяти» – традиция, которая ежегодно объединяет поколения, позволяя сохранить связь с историей и укрепить дух белорусского единства.

# Великая Отечественная война

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