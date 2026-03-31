Как работают интернет-мошенники на Западе и в СНГ – рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Беларусь (страна, которая ни с кем не воюет) занимает второе место в мире по количеству кибератак. На нас приходится 10 % всех атак в СНГ, на Россию около 80 %. О причинах, почему мы так интересны хакерским группам и мошенникам, расскажем в «Занимательной политологии».
В мировой практике цель кибератак – это заработок денег и вымогательство у крупных корпораций. Обычно взламывают сеть крупной компании, внутренние данные шифруют и за расшифровку требуют миллионы. Многие платят, потому что убытки от простоя могут быть больше.
И раньше цель преступления определяла платежеспособность жертв. Понятно, что больше всего денег на Западе, и, по идее, кибератаки должны массово вестись там. Но на территории Беларуси и России, в отличие от западных корпоративных краж, массово применяется, с одной стороны, мошенничество, против физлиц и фишинговые схемы, когда захватывают аккаунты и пароли, а с другой стороны ведется саботаж против государственных структур.
Если в западной практике вирус или шпионское ПО внедряют тихо, чтобы годами сидеть в системе и заниматься промышленным шпионажем, читать почту, перехватывать контракты, знать состояние финансов, то все крупные взломы, которые происходят в России, наоборот, особо не скрывают. И цели в СНГ не столько вымогательство денег, сколько нанесение ущерба.
Андрей Лазуткин:
То же самое касается атак на сайты белорусских госорганов и предприятий. Очевидно, что наши госкомпании никому ничего платить не будут. Нет у нас такой статьи расходов, как выкуп данных у преступников. Поэтому мы не особо интересны для хакерского рынка. Но вместе с тем до половины всех кибератак против нашей страны – это атаки против государственной инфраструктуры, особенно госбанков. Так что, похоже, под прикрытием разрозненных хакерских групп по нам, скорее всего, работают военные специалисты.
Как это происходит, мы недавно видели в Иране, когда массовые протесты в начале года проходили на фоне атаки против банковской системы. Тогда иранцам пришлось отключать интернет. И не потому, что было информационное воздействие на население, а чтобы защититься от внешних киберугроз.
Самый простой пример. Уже более 70 % белорусов не пользуются наличкой. У многих по две-три карты. И представьте, что в стране перестали работать все банкоматы, все терминалы, весь мобильный банкинг. Те, у кого нет наличных, не могут даже купить продукты, и если взрослый человек потерпит, то ребенку, например, надо купить молочную смесь, а он ждать не будет.
И в Иране был расчет на остановку торговли, снятие наличных, обвал банков и массовые митинги. Далее, уже во время войны, при нанесении ударов по руководству Ирана, американцы и Израиль отслеживали их Google-аккаунты.
Как правило, все современные устройства – телефоны, часы, телевизоры, даже автомобили – привязаны к почте в Google. И если не у руководителя, то у члена семьи, ребенка точно будет такой аккаунт, по которому США могут навести ракету. Кроме того, системы общественной безопасности в Иране (камеры наблюдения) также были взломаны и использовались для слежки извне.
Подробнее в видео.