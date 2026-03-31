Как работают интернет-мошенники на Западе и в СНГ – рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Беларусь (страна, которая ни с кем не воюет) занимает второе место в мире по количеству кибератак. На нас приходится 10 % всех атак в СНГ, на Россию около 80 %. О причинах, почему мы так интересны хакерским группам и мошенникам, расскажем в «Занимательной политологии».

В мировой практике цель кибератак – это заработок денег и вымогательство у крупных корпораций. Обычно взламывают сеть крупной компании, внутренние данные шифруют и за расшифровку требуют миллионы. Многие платят, потому что убытки от простоя могут быть больше.

И раньше цель преступления определяла платежеспособность жертв. Понятно, что больше всего денег на Западе, и, по идее, кибератаки должны массово вестись там. Но на территории Беларуси и России, в отличие от западных корпоративных краж, массово применяется, с одной стороны, мошенничество, против физлиц и фишинговые схемы, когда захватывают аккаунты и пароли, а с другой стороны ведется саботаж против государственных структур.

Если в западной практике вирус или шпионское ПО внедряют тихо, чтобы годами сидеть в системе и заниматься промышленным шпионажем, читать почту, перехватывать контракты, знать состояние финансов, то все крупные взломы, которые происходят в России, наоборот, особо не скрывают. И цели в СНГ не столько вымогательство денег, сколько нанесение ущерба.