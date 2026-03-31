Команда Президента с победы стартовала в финальной серии РХЛ

Команда Президента с победы стартовала в финальной серии Республиканской хоккейной лиги. Противостояние дружин главы государства и Минской области проходило на «Олимпик-Арене» при зрительском аншлаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на будний день, поединок собрал огромное количество болельщиков от мала до велика. Любительская лига – это белорусский бренд. Барабанщики в фанзоне, плакаты и громкие аплодисменты, атмосфера на трибунах незабываемая. Со стартовым вбрасыванием события на площадке развивались стремительно. Глава государства вышел на лед и своим примером мотивировал всех участников.

Тон задала первая шайба в ворота команды Президента на 11-й минуте. Отличился Илья Казнадей, и Минская область повела. Однако соперников это не устроило. И они не только отыграли, но и с заметным преимуществом вырвались вперед. Публика ликовала, команды уходили на перерыв со счетом 3:2 в пользу дружины главы государства. Третья шайба в ворота соперника прилетела от Николая Лукашенко.

Андрей Башко, игрок команды Президента Беларуси: Здорово, что такой праздник сегодня происходит здесь. Очень интересная игра. Посмотрите, сколько народу пришло, как они горячо поддерживают. Это класс, это праздник.

Эдуард Гринь, игрок команды Минской области:

Каждая секунда матча в полном напряжении. Я думаю, тут неважно, какой соперник. Все бы хотели победить и бились бы до последнего.

После перерыва соперники продолжили демонстрировать яркий хоккей со множеством опасных моментов и голевых ситуаций. Второй период принес бескомпромиссный хоккей. На табло – 4:3. Поединок держал в напряжении до финальной сирены. Она зафиксировала победу команды Президента. Интерес к игре был огромный. На трибунах представители спортивной общественности. Здесь же и председатель Белорусской федерация футбола. Он не мог пропустить важный матч и также пришел поболеть за красивый хоккей.