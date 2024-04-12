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Купил по дешёвке, продал втридорога. Как перекупщики строят бизнес на б/у вещах?

12 апреля 2024 16:17
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Предприимчивые граждане и на подержанных вещах умудряются построить бизнес. Перекупщики – настоящие хищники. День завоза нового товара напоминает «черную пятницу». Покупая в секонд-хендах вещи по дешевке, перепродают втридорога, рассказали в программе «В поисках истины».

Купил по дешёвке, продал втридорога. Как перекупщики строят бизнес на б/у вещах?-1

Игорь Королик, шопоголик:
Есть с моей стороны поправка. То есть это не просто скупка каких-то брендов из серии мидл-сегмента. Это круто при условии, если ты находишь прям реликвии люксовых брендов. И я знаком с людьми, которые правда занимаются этим серьезно, они ищут винтажные, люксовые вещи, приводят их в порядок, реставрируют либо перешивают, создавая нечто новое.

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# Одежда # общество

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