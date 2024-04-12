В секонд-хендах продают одежду с мертвецов?! Развеиваем мифы

Несмотря на то, что одежда секонд-хенд – явление в нашей жизни вполне привычное, до сих пор существует множество кривотолков о ее происхождении. Одни свято уверены, мол, это обычная гуманитарка, другие – что это отходы магазинов. Есть и такие, кто считает, что секонд-хенд – это одежда мертвых людей, рассказали в программе «В поисках истины».

Диана Филянина, врач-дерматолог:

Это один из самых распространенных мифов, что одежду снимают с умерших людей. Обычно все магазины секонд-хенда покупают товары у оптовых поставщиков из Европы. Страны, которые привозят секонд-хенд одежду, проходят серьезную санитарную обработку и контроль. Там не снимают с умерших одежду. Из-за того, что это не этично, плюс, когда человек умирает, уже начинает тело разлагаться, высвобождать токсины, которые серьезно будут угрожать здоровью.

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