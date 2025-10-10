Вещание нового телеканала «Спорт ТВ» стартует 10 октября

Вещание нового телеканала «Спорт ТВ» стартует сегодня, 10 октября. Эфир начнется в 16:45 отборочным поединком чемпионата мира-2026 Казахстан – Лихтенштейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о выведении спортивного контента из эфира СТВ в отдельный канал продиктовано стремлением к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций. Наши зрители уже привыкли, что спорт на «Столичном телевидении» частый гость.

В последнее время телекомпания много раз радовала зрителей трансляциями масштабных мировых событий: футбольный Евро-2024, матчи Лиги наций УЕФА, квалификационные игры к чемпионату Европы, а также поединки Лиги конференций.

Однако программная концепция СТВ не предполагает регулярное присутствие спортивного контента. Это и стало основанием для запуска нового проекта.