Особенности работы промышленного альпиниста

Промышленный альпинизм появился в 30 х годах 20 века в США. При строительстве огромной плотины Гувера в Соединенных штатах появилась необходимость в очистке стен каньона от подвижной скальной породы. Тогда недостаток опыта рабочих и плохое альпинистское снаряжение привели к большому количеству падений. Сейчас эта профессия промышленных альпинистов становится все более и более востребованной! Им по силам на высоте утеплить окна, провести шпаклевочные работы, поднять пианино, убрать с крыши оледенения и многое другое.

Промышленный альпинист всегда должен быть собран и внимателен, ведь от этого зависит его жизнь. Работает он на двух веревках, первая – основная, вторая страховочная. На вторую с помощью морских узлов крепится устройство – капелька, которая защищает рабочего от срыва. Отличное снаряжение и грамотный отдохнувший специалист – 100-процентня гарантия успеха и безопасности в этом нелегком деле.

Если вы хотите стать промышленным альпинистом, сначала придётся поучиться и получить строительное образование. Потом пройти медкомиссию, и, конечно, быть морально и физически подготовленным к нагрузкам на высоте. Но и это ещё не всё! Для того, чтобы научиться работать со страховкой, вам нужно пройти курсы для будущих промышленных альпинистов.

Обучение происходит в специальной башне, имитирующей здание. Курсанты учатся правильно организовывать точки крепления, выходить на стену, спускаться и подниматься.

Интересно и то, что строительные работы далеко не весь спектр возможностей современного промышленного альпиниста. Наши герои иногда становятся волшебниками. Им по силам оригинально поздравить людей и доставить букет прямо в окно, порадовать малыша и прилететь к нему в гости дедушкой морозом.