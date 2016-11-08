Единственный в Беларуси женский духовой оркестр «Лира»

Посетители Центрального универмага в Могилеве даже не догадываются, что большинство прекрасных сотрудниц магазина – не только хорошо знают торговое дело, но и неплохо разбираются в музыке. В свободное от работы время дамы в униформе собираются в актовом зале, чтобы помузицировать для души.

Идея организовать настоящий женский духовой оркестр возникла еще 40 лет назад. И название ему придумали вполне мелодичное – «Лира». К слову, сейчас «Лира» –единственный в стране женский духовой оркестр.

Татьяна Василькова играет в оркестре уже 40 лет – с момента его основания. Теперь она здесь староста, или говоря другими словами – заводила. Это сейчас женщина уверенно играет на трубе, а когда-то приходилось осваивать инструмент с нуля. Хотя справедливости ради отметим, Татьяна Александровна в свое время окончила музыкальную школу по классу баяна.

Большинство участниц духового оркестра никакой музыкальной школы не заканчивали. С инструментами они познакомились практически на рабочем месте. Потихонечку изучали нотную грамоту, а сейчас играют марши.

Сейчас в коллективе 14 человек. Совсем недавно женский цветник разбавил молодой харизматичный руководитель, который решил разнообразить репертуар современными музыкальными произведениями. К примеру, в ближайших планах разучить популярную композицию «О, боже, какой мужчина!»

Женский духовой оркестр в основном устраивает концерты на различные праздники для узкого круга людей. В планах выйти и на большую сцену. Хотя «старожилы» помнят, что раньше им доводилась выступать и на знаковых для

Пусть в ноты кто-то не всегда попадает, зато все играют от души! А это чувствуется. Участницы женского духового оркестра уже не представляют свою жизнь без музыки, которая объединила их сердца.