Белорусско-российский центр лазерных исследований откроют в Минске

Новости Беларуси. В Минске откроют совместный белорусско-российский центр лазерных исследований. Его разработки намерены использовать в медицине, навигации и космических программах.

Белорусская академия наук и Академгородок в Новосибирске уже имеют большой опыт сотрудничества – всего больше 30 проектов в генетике, биотехнологиях, физике, химии материалов и других сферах.

Некоторые совместные разработки уже приносят экономическую пользу, например, упрочненные сплавы, которые используются в машиностроении, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Асеев, председатель Сибирского отделения Российской академии наук:

Направление, связанное с Беларусью, на наш взгляд, является более плодотворным, перспективным. Есть прочная основа в виде тех межправительственных соглашений, которые есть в рамках Союзного государства.