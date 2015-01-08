Веселые песни и пляски, конкурсы и забавы — народные гуляния развернулись по всей Беларуси

Новости Беларуси. Сильный мороз никак не помешал колядным гуляниям. Веселые песни и пляски, конкурсы и забавы —развернулись по всей Беларуси. Продлится колядование вплоть до Крещения.

С самого утра хозяюшка хлопочет по кухне. Пирожки и традиционная пшенная каша с тыквой. К приходу гостей стол ломится от яств. Уже слышно, как на околице шумят ряженые.

Этот зимний праздник, связанный с днем зимнего солнцестояния, с началом нового, а значит, и сельскохозяйственного года невозможно представить без театральных миниатюр. Только так, по мнению ряженых, можно привлечь достаток в семью. Песни-колядки взамен на сладости и пряности.

За блинок тот, кто зимой в спячке, покажет и как хозяйка тесто месит, и как мужики из корчмы возвращаются, и как барышни красоту наводят. Но главная краса и символ года наступившего — коза. Именно она, по преданию, приносит изобилие, хороший урожай, радость и благополучие. Чтоб получить заветное кольцо белорусской колбаски, коза способна на любые ухищрения.

Старожилы говорят, именно так колядовали их предки. А во главе праздничной процессии обязательно звезда.

Нина Главацкая, хозяйка усадьбы:

Праздник — это не только полный стол вкусное еды и программы по телевизору. Намного интереснее, позитивнее, прямо «мурашки» по коже.

Именно за этим чувством в Беларусь едут за тысячи километров. Александр с семьей вот уже четвертый год Рождество отмечает именно здесь.

Александр Щербатский, турист (Россия):

Никитична устраивает такое хорошее шоу. Это вот погружение в традиции белорусского народа, которые нам россиянам тоже близки.

И пусть колядовать по-настоящему сейчас умеют немногие — редко можно встретить в большом городе ряженых — желающих делать это не убавляется: гулять всей деревней. Как минимум несколько дней. И как одна большая семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.