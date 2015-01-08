На 9 января в Беларуси объявлено штормовое предупреждение: порывистый ветер, сильный снег с метелью

Новости Беларуси. На 9 января в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Страна окажется под влиянием циклона из Западной Европы. Ожидается, что он принесет сильный снег с метелью. Также, по прогнозам синоптиков, усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура, впрочем, повысится: мороз спадет, а в дневное время столбик термометра покажет до плюс двух. Такая погода сохранится несколько дней.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В субботу также сохранится местами порывистый ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, при этом на большей части территории ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, а по Юго-Западу уже и с дождем. Самый ветреный день ожидается в воскресенье, когда ожидается порывистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду, а местами до 25 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица. Местами туман. ГАИ и спасатели рекомендуют водителям, по возможности, отказаться от дальних поездок. В первую очередь это касается владельцев автомобилей с дизельным двигателем. Врачи же советуют ограничить время нахождения на улице, особенно при усилении ветра, что поможет избежать обморожений. А также надевать теплые и свободные вещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.