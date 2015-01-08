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Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси 8 января вручил коллективу Могилевской таможни знамя

08 января 2015 10:43
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Новости Беларуси. У могилевских таможенников теперь есть свое знамя. 8 января коллективу его вручил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько отметил, что этот символ чести, доблести и славы должен служить напоминанием людям в погонах о профессиональном долге и верности Конституции страны.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Могилевская таможня с честью справляется с задачами, которые стоят сегодня по защите экономической безопасности Республики Беларусь. Прогнозные показатели, которые были доведены на 2014 год, выполнены полностью. Организация борьбы с контрабандой налажена также надлежащим образом. Сегодня большие результаты есть по линии возбужденных уголовных дел. Здесь выполняется все очень четко и правильно.

# общество # Таможня Беларуси # Фотофакт # Юрий Сенько

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