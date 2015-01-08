Детский лагерь «Зубренок» – лауреат премии Президента Беларуси за духовное возрождение и мечта любого ребенка страны

Новости Беларуси. Коллектив детского лагеря «Зубренок» стал лауреатом премии Президента Беларуси за духовное возрождение. Еще с советских времен отдых в этом оздоровительном центре был наградой за успехи в учебе. Сегодня же лагерь принимает почти 15 000 ребят в год. Причем не только из Беларуси. Сюда приезжают со всех уголков мира.

Для того, чтобы развивать в ребятах творческие и лидерские способности, в «Зубренке» работает сплоченный коллектив профессиональных вожатых, методистов, учителей и руководителей.

Как у каждого ребенка во времена СССР была мечта попасть в легендарный «Артек», так вполне реальной мечтой для юных белорусов был и остается детский лагерь «Зубренок».

Эта сказка уже в пятый раз становится реальностью для Маленькой Ульяны. В оздоровительный центр девочка начала ездить с 6 лет. И каждый раз ей хочется возвращаться сюда, чтобы встретиться с друзьями и вновь окунуться в приключения.

Ульяна Воронович, воспитанница Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Мне тут очень нравится, я тут отдыхаю. Это мой самый любимый лагерь. Мне больше всего здесь нравятся вожатые. Они добрые очень, ласковые, некоторые смешные есть.

И, действительно, коллектив «Зубренка» бережно хранит лучшие традиции советского прошлого. Но при этом идет в ногу со временем. Ведь для того, чтобы заинтересовать современных ребят, нужно включать фантазию и прикладывать немало усилий.

Так, для Елены любовь к «Зубренку» началась со студенческой скамьи. Девушка приезжала вожатой в лагерь еще во время учебы. А после окончания университета с радостью устроилась сюда на постоянную работу.

Елена Горновская, методист Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Для того, чтобы заинтересовать современных детей, нужно привлекать и быть активным во всех своих сферах деятельности, на своем примере это показывать. Также использовать актуальные на данный момент разные методики.

В лагере созданы не только все условия для отдыха и оздоровления. Здесь с использованием авторских методик проводят игровые тренинги по развитию лидерских качеств и творческих способностей. Также организуют круглые столы и форумы, посвященные детскому и молодежному движению.

Владимир Гордей, заведующий отделом учебной работы Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Мы стараемся, как говорят, шагать в ногу со временем и пользоваться всеми современными техническими средствами. Есть отдельные классы и школы, которые работают и с интерактивными досками, и с мультимедийными системами, и с планшетами.

Сегодня в лагере активно реализуются международные проекты. Здесь отдыхают дети из 40 стран мира. В 2014 году в центре побывали ребята из Японии.

За успехи в развитии способностей талантливых и одаренных детей и подростков коллектив лагеря стал лауреатом премии Президента за духовное возрождение.

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Это признание, во-первых, труда нашего коллектива. И не одного поколения. Получая такую премию, это нас ко многому обязывает. И действительно это, наверное, будет еще какой-то толчок для дальнейшего развития нашего коллектива.

За 45 лет здесь вырастили не одно поколение «зубрят». Для каждого из них лагерь – это что-то свое.

Вероника Дубовик, воспитанница Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Это веселье. Здесь каждый день какие-то новые мероприятия, конкурсы. Нам нет времени скучать.

Михаил Липский, воспитанник Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Все вожатые – очень творческие личности. Нам нужно придумывать огромное количество сценариев, сценок, украшений.

Для кого-то это романтика и песни у костра, а для кого-то – возможность окунуться в сказочную страну детства.