Весь полет на виду у зрителей: авиа-фестиваль с мастер-классами пилотов и гонками дронов прошел под Минском

Новости Беларуси. В 2018 году в Минске впервые пройдут главные главные вертолетные соревнования. В белорусскую столицу съедутся десятки пилотов-асов, среди которых абсолютные чемпионы мира и легенды авиационного спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовка к международным соревнованиям уже началась. На аэродроме «Боровая» прошел тест чемпионата мира по вертолетному спорту с поэтическим названием «Пронебо». По сути, это репетиция турнира 2018 года. Авиаторы показали мастер-класс по пилотированию дронов. Такое развлечение зрители увидели впервые. Подключились к гонке и пилоты на МИ-2. Это наше небо. Наше, белорусское. Летать в нем даже на чемпионате мира по спорту вертолетному – благодать.

Видели такое, чтобы ведро с водой на винтокрылах через ворота проносили. А так и есть. «Эврика».

У этой истории есть настоящее и начало. Заметили или не заметили, а это те самые квадрокоптеры. Зрители впервые увидели гонки на «дронах». А хотите и он вас послушает.

Евгений Михан:

Все зрители, которые находятся в палатках, могут видеть на экранах именно то, что видим мы в процессе полета. Главное, конечно, пусть и экс-, но чемпионат. Мастерство на уровне самом высоком. И пусть такого видели много, но такое – никогда.

Лилия Золотарева, судья соревнований:

Весь полет на виду у зрителей. И поэтому он очень эффектный, интересный и такой захватывающий. Вертолет против авто, только он не против. Авто обыгрывает за счет угла входа в поворот и выхода.

Интрига не там, не здесь. И, действительно, не там и не здесь, а возле. Спортсмены улыбаются, а гости – им только шоу и подавай.

Виктор Дехтяр, пилот (Россия):

Добродушный народ, гостеприимный. Город нам очень нравится, организация прекрасная.

Павел Хайдук, пилот (Польша):

Много машин. У нас в Польше таких машин нет. Самая большая машина – это МИ-6. Небо наше, а оно и есть наше, авиатором улыбается. И пусть не самым солнцем ласковым, но ведь таких чистых лучиков еще пойди да поищи.

Лилия Золотарева, судья соревнований:

Нет ограничений по скоростям. Нужно в эту секунду заметить, не нарушен ли элемент полета. Виктор Дехтяр, пилот (Россия):

Вертолетный спорт – это именно то мастерство, которое в обычных полетах не проявляется.