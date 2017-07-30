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Борьба и заработок на борщевике: Вороновский сельсовет продает земли с растением с аукциона

30 июля 2017 10:34
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Новости Беларуси. Растение как стихийное бедствие. В Витебской области борщевик занимает две тысячи гектаров земли – это примерно 70% от общего числа в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально гигантский укроп планировали использовать в сельском хозяйстве как удобрение. Однако растение плотно укоренилось и стало полноправным хозяином на земле. Теперь избавиться от него не так просто. Специалисты говорят: чтобы борщевик исчез, необходимо садить лес или дополнительно сеять травы и зерно. Однако местные сельсоветы находят и другие способы.

Борьба и заработок на борщевике: Вороновский сельсовет продает земли с растением с аукциона-1

Юрий Осипов, председатель Вороновского сельсовета:
По своему сельсовету мы еще активно выделяем участки на месте произрастания борщевика, кустарника, продаем их с аукциона. Это яркий пример. На этом месте были заросли борщевика, люди приобрели участки, убрали борщевик, живут. Население сельсовета увеличивается.

Такой способ помогает не только экономить бюджетные деньги, выделяемые на борьбу с борщевиком, но и заработать.

# общество # Растения и цветы

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