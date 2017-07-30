Планировали использовать как корм, а в итоге нужно выкашивать: как в Витебской области борются с зарослями борщевика

Новости Беларуси. Растение как стихийное бедствие. В Витебской области борщевик занимает две тысячи гектаров земли – это примерно 70% от общего числа в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально гигантский укроп планировали использовать в сельском хозяйстве как удобрение. Однако растение плотно укоренилось и стало полноправным хозяином на земле. Теперь избавиться от него не так просто. Специалисты говорят: чтобы борщевик исчез, необходимо садить лес или дополнительно сеять травы и зерно. Однако местные сельсоветы находят и другие способы. Эффективные и даже прибыльные.

При Вороновском сельсовете два года назад создали необычное предприятие. Бригада из 11 человек может вскопать огород, отремонтировать печь, поправить забор. Но больше всего заявок в летний сезон на борьбу с борщевиком Сосновского.