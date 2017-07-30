Планировали использовать как корм, а в итоге нужно выкашивать: как в Витебской области борются с зарослями борщевика
Новости Беларуси. Растение как стихийное бедствие. В Витебской области борщевик занимает две тысячи гектаров земли – это примерно 70% от общего числа в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначально гигантский укроп планировали использовать в сельском хозяйстве как удобрение. Однако растение плотно укоренилось и стало полноправным хозяином на земле. Теперь избавиться от него не так просто. Специалисты говорят: чтобы борщевик исчез, необходимо садить лес или дополнительно сеять травы и зерно. Однако местные сельсоветы находят и другие способы. Эффективные и даже прибыльные.
При Вороновском сельсовете два года назад создали необычное предприятие. Бригада из 11 человек может вскопать огород, отремонтировать печь, поправить забор. Но больше всего заявок в летний сезон на борьбу с борщевиком Сосновского.
Александр Солоненкин, рабочий предприятия «Вороны-сервис»:
Сейчас, получается, ручными косами, триммерами скашиваем борщевик, потому что ядохимикатами уже нецелесообразно травить. Получается ручная коска.
В начале сезона работали с ядами. Они обильно поливали зеленые ростки на 15 гектарах своего сельсовета и 20 – соседних. Чтобы растение исчезло наверняка, специалисты рекомендуют садить лес или дополнительно сеять травы и зерно. Впрочем, в этом сельсовете нашли и другой, не менее действенный способ.
Юрий Осипов, председатель Вороновского сельсовета:
По своему сельсовету мы еще активно выделяем земельные участки на месте произрастания борщевика, кустарника, продаем их с аукциона, это яркий пример – на этом месте борщевик был полностью, заросли. Люди приобрели участки, убрали борщевик, живут, население сельсовета увеличивается.
Экономят бюджетные деньги, выделяемые на борьбу с зеленым стихийным бедствием. А заодно зарабатывают на земле, где рос борщевик. Его, кстати, только в Витебском районе почти 300 гектаров.
Александр Савицкий, начальник Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если рассмотреть в динамике занятия площадей борщевиком на протяжении даже последней пятилетки, то мы на данный момент видим плановое сокращение. То есть ежегодно 10-20 га земель освобождается полностью от борщевика Сосновского.
Гигантский укроп планировали использовать в сельском хозяйстве как удобрение и как добавку к коровьему корму. Эксперимент не просто провалился, а гибрид по сути стал хозяином больших территорий. И избавиться от него не так просто.
В Витебской области борщевик Сосновского прописался на двух тысячах гектарах земли. Больше всего его в Городокском, Браславском, Ушачском и Витебском районах. В разрезе регионов это примерно 70% от общего числа назойливого растения в стране. Поэтому бороться с ним продолжают даже в ненастную погоду.