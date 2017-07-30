Улетное настроение под Минском: авиафестиваль «Пронебо» проходит на аэродроме «Боровая»

Новости Беларуси. Кадры с аэродрома в Боровой, где в эти дни лучшие летчики планеты демонстрируют высший пилотаж. Впервые в небе над Минском авиаторы показали мастер-класс по пилотированию дронов. Подключились к гонке и пилоты на МИ-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Винтокрылые машины состязались в перевозке грузов и вертолетном слаломе – так на фестивале, где главное «небо» удивляют гостей. В рамках шоу прошел очередной этап международных соревнований по вертолетному спорту.