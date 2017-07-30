Улетное настроение под Минском: авиафестиваль «Пронебо» проходит на аэродроме «Боровая»

Новости Беларуси. Кадры с аэродрома в Боровой, где в эти дни лучшие летчики планеты демонстрируют высший пилотаж. Впервые в небе над Минском авиаторы показали мастер-класс по пилотированию дронов. Подключились к гонке и пилоты на МИ-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Винтокрылые машины состязались в перевозке грузов и вертолетном слаломе – так на фестивале, где главное «небо» удивляют гостей. В рамках шоу прошел очередной этап международных соревнований по вертолетному спорту.
Участники фестиваля:
Добродушный народ, гостеприимный. Город нам очень нравится, организация прекрасная.
Авиамузей очень приятный, много машин. У нас в Польше таких машин нет.
Небо замечательное в Беларуси. Кстати, в Минске, а конкретно в «Боровой» я уже не в первый раз, поэтому здесь мне всегда нравится. Очень замечательно, город хороший, люди. Нравится и что люди интересуются авиацией.
30 июля – финал чемпионата. Как в битве авиаторов, так и киберспортсменов. А завершится «Пронебо» эффектным шоу. Зрителям покажут ночное свечение воздушных шаров под живую музыку. Скоростной режим будет не ограничен. Организаторы обещают гостям улетное настроение.