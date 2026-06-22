Цена Великой Победы – Беларусь вспоминает жертв Великой Отечественной войны

22 июня 1941-го – дата, навсегда выжженная в памяти белорусского народа. День, когда на нашу землю пришла самая страшная война XX века. Как подчеркнул Президент в обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, это было началом масштабной зачистки восточно-европейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей – стариков, женщин, детей. Глава государства напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, спустя десятилетия, память о подвиге поколения победителей остается не только данью прошлому, но и важнейшей частью борьбы за будущее. Сегодня, когда в мире все чаще пытаются переписать историю, а героизм советского народа подвергают сомнению, сохранение исторической правды становится вопросом национальной безопасности. Именно этому был посвящен второй международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который объединил парламентариев, историков, общественных деятелей и экспертов из десятков стран. Его участники говорили о необходимости противостоять фальсификации истории, защищать память о Великой Победе и передавать ее новым поколениям. О том, почему легендарная Цитадель все эти годы остается символом мужества, а историческая память – надежным щитом от новых угроз, – репортаж из Бреста.

Последние секунды предрассветной тишины – когда тысячи людей замирают, вспоминая роковой июнь 41-го и каждого, кто не вернулся из того страшного, бесконечно долгого боя. Тот случай, когда тишина громче тысячи слов. У израненных стен Цитадели, кажется, само время замедляет свой ход. Здесь, на рубеже Холмских и Тереспольских ворот, где земля до сих пор хранит оплавленный немецким снарядами кирпич, ковалась будущая Великая Победа. В предрассветном сумраке, под звуки метронома и глухие удары колокола, к мемориалу «Мужество» и плитам некрополя ложатся живые цветы. – Мы выросли на этом, на историях о героизме наших солдат, об истории Брестской крепости и защитников. Поэтому для нас это вообще честь сегодня. – Именно Великая Отечественная война стала еще ожесточеннее, чем всегда. Нацисты зверски убивали мирных жителей.

Защитники Брестской крепости первыми приняли на себя удар фашистской агрессии. Лишенные связи, воды и медикаментов, они держались до последнего патрона, теперь их имена – навечно вписаны в историю бессмертного подвига. «Умираю, но не сдаюсь!» – выцарапанная на стенах каземата надпись – вечное напоминание потомкам о мужестве и бесконечной преданности Родине. Окруженная врагом, Брестская крепость выстояла под натиском фашистов дольше, чем многие европейские государства. Оружие, военная техника, 20 тысяч солдат, эффект внезапности – казалось бы, все на их стороне. А у 9 тысяч бойцов крепости – отвага, смелость и решимость до последней капли крови защищать мир на своей земле. Прошло 85 лет, сменились поколения, но время бессильно стереть память об этом. 85 лет бессмертия! Как Брестская крепость встретила 85-ю годовщину начала ВОВ.

Героически эпизоды обороны крепости оживили реконструкторы – более 1000 человек воссоздали первые часы войны. Миллионы жизней отданы в сопротивлении с фашистами. Миллионы искалеченных судеб, осиротевших детей, овдовевших жен. Но не все помнят уроки истории. Спустя десятилетия нацизм снова поднимает голову. Историческая память сегодня – тот щит, который может уберечь мир от самого страшного. Ее сохранение – главная цель форума «Великое наследие – общее будущее».