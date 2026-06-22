В ГГУ имени Скорины открыли новую специальность «Туризм и гостеприимство»

Свою громкую премьеру подготовил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Впервые в регионе здесь открывают востребованное направление – «Туризм и гостеприимство». На геолого-географическом факультете будут готовить специалистов нового формата: акцент – на цифровую индустрию, системное предпринимательство и сразу два иностранных языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальность открывается вовремя: согласно утвержденной госпрограмме «Туризм», вклад этой сферы в ВВП страны к 2030 году должен вырасти до 4,5%, а значит, Гомель работает на опережение.

Какие еще новинки ждут поступающих на юго-востоке страны и почему этот региональный вуз прочно удерживает статус одного из лучших научно-образовательных центров Беларуси?

Все подробности – в материале наших корреспондентов.

Появление новой специальности – стратегический шаг навстречу экономическим трендам. Согласно государственной программе, к 2030 году доля туризма в ВВП Беларуси должна вырасти до 4,5%. Значит, рынку труда нужны профильные специалисты – теперь будет работать в этом направлении и вуз Гомельской области.