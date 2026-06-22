В ГГУ имени Скорины открыли новую специальность «Туризм и гостеприимство»
Свою громкую премьеру подготовил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Впервые в регионе здесь открывают востребованное направление – «Туризм и гостеприимство». На геолого-географическом факультете будут готовить специалистов нового формата: акцент – на цифровую индустрию, системное предпринимательство и сразу два иностранных языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальность открывается вовремя: согласно утвержденной госпрограмме «Туризм», вклад этой сферы в ВВП страны к 2030 году должен вырасти до 4,5%, а значит, Гомель работает на опережение.
Какие еще новинки ждут поступающих на юго-востоке страны и почему этот региональный вуз прочно удерживает статус одного из лучших научно-образовательных центров Беларуси?
Все подробности – в материале наших корреспондентов.
Появление новой специальности – стратегический шаг навстречу экономическим трендам. Согласно государственной программе, к 2030 году доля туризма в ВВП Беларуси должна вырасти до 4,5%. Значит, рынку труда нужны профильные специалисты – теперь будет работать в этом направлении и вуз Гомельской области.
Светлана Андрушко, декан геолого-географического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Туристическая индустрия очень огромная, это не только сфера услуг, не только турпредприятия. Это также учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта. Специалист, который получит квалификацию по этой специальности, будет востребован на ближайшие десятилетия, потому что у нас интенсивно развиваются различные виды туризма, промышленный, учебно-оздоровительный, экологический.
Учиться будущим лидерам туриндустрии предстоит 4 года. За это время они освоят целый комплекс дисциплин: от классического экскурсоведения до бренд-менеджмента. Теорию подкрепят блоком практики. С первых курсов студенты будут учиться формировать туристический продукт, продвигать его на рынке, а также развивать экологический туризм. Такой подход используют и на других факультетах. Чтобы готовить реально востребованных специалистов, университет всегда держит прямую связь с заказчиками кадров.
Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Университетом созданы несколько десятков филиалов кафедр на ведущих предприятиях нашей области. И мы направляем туда наших студентов для того, чтобы уже начиная с 3-4 курса они погружались в свою специальность.
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