Азарёнок: Протасевич не величайший актёр всех времён и народов. Он вас всех сдавал с лихим задором

Новости Беларуси. Главной темой для обсуждения политологов, экспертов и простых белорусов остается интервью Романа Протасевича телеканалу ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Западные пропагандисты всеми силами стараются либо увести тему, либо навязать мнение о том, что признания экстремиста неискренние. Доказательства абсурдные, которые к тому же опроверг сам Протасевич. На эту тему рассуждает Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Интервью Протасевича – бомба, ударная волна которой уничтожила все беглое змагарство. Они корчатся, кричат, извиваются, бьются в агонии, но понимают – это конец. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте. Григорий Азаренок:

Вчера Шрайбман собрал свои котомки и трусливо сбежал из страны. Тем самым подтвердил: все, что сказал Протасевич, правда. Правда, которая сдула заговорщика и подлеца из страны как кучу мусора.

Григорий Азаренок:

Первое, что они сделали – попытались запугать. В одной из литовских мусорок живет существо по кличке Мотолько. Он любит играть в шпиона и следопыта, но всегда получается в клоуна. Выложил личные данные сотрудников ОНТ. Как будто это может нас смутить. Скоро эта гнида тоже будет давать интервью, но ведущий будет не такой вежливый. И плакать Гадимыч будет не одну минуту, как Протез, а все четыре часа. Потому что трус, слабак и крыса. Мы знаем вас всех. В том числе и бывшего гражданина Котова, который приложил руку к скверным пасквилям и доносам. Награда найдет каждого гнилого предателя. Григорий Азаренок:

Но на мышиный писк змагарышей внимание можно не обращать. Есть куда интересней какофония. Весь европейский бомонд завыл аки волчица. Пытки, сталинизм, гестапо. Нелюди с постными лицами вдруг изображают из себя невинных институток. Не вам говорить о пытках. Покричите о тюрьме Абу-Грейб. Покритикуйте лагерь смерти Гуантанамо. Вы в упор не видите убийство Олеся Бузины в центре Киева, пытки детей карателями «Азова» не так сильно волнуют вас. Лицемеры и фарисеи.

Григорий Азаренок:

Протасевич не величайший актер всех времен и народов. Он вас всех сдавал с лихим задором. Все понимают, его и пальцем никто не тронул. Видно, что он ненавидит всех, с кем когда-то вместе шатал рэжым. И с удовольствием сдает тех, кто сдал его. Григорий Азаренок:

В связи с признаниями Протасевича напомню один любопытный эпизод. Был такой заговорщик – Якир. И когда его судили, он написал подобострастное письмо Сталину. Резолюция генсека была простая, лаконичная и четкая: подлец и проститутка.