«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция

Антон Шабашов, блогер:

Смотрите, какая красота. Это же озеро Нарочь.

Сейчас расскажу вам и покажу, как здесь люди живут и отдыхают.

Вот в таких домиках живут люди. По четыре человека – два в комнате, или больше, всякое бывает. Спится просто замечательно.

Тут в волейбольчик можно поиграть, понимаете, там на велосипедах можно покататься, взять в аренду. Класс.

И как же без игровой зоны – пока деток нет, можно и покататься.

Выдалась возможность съездить, посмотреть на это чудо природы. Я под большим впечатлением. Кстати, интернет хорошо тянет, несмотря на то, что мы в лесу и озеро огромное.

Людей довольно много из разных стран и городов Беларуси. Ну что ж, это же легенда – Нарочь.