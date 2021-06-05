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«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция

05 июня 2021 15:27
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Антон Шабашов, блогер:
Смотрите, какая красота. Это же озеро Нарочь.

«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция-1

Сейчас расскажу вам и покажу, как здесь люди живут и отдыхают.

«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция-4

Вот в таких домиках живут люди. По четыре человека – два в комнате, или больше, всякое бывает. Спится просто замечательно.

«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция-7

Тут в волейбольчик можно поиграть, понимаете, там на велосипедах можно покататься, взять в аренду. Класс.

«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция-10

И как же без игровой зоны – пока деток нет, можно и покататься.

«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция-13

Выдалась возможность съездить, посмотреть на это чудо природы. Я под большим впечатлением. Кстати, интернет хорошо тянет, несмотря на то, что мы в лесу и озеро огромное.

«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция-16

Людей довольно много из разных стран и городов Беларуси. Ну что ж, это же легенда – Нарочь.

«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция-19

Антоха Шабашов из прекрасного дара природы Беларуси, озера Нарочь.

# Отдых # общество # Антон Шабашов # Фотофакт

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