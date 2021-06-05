«Спится просто замечательно». Блогер из Гродно приехал на Нарочь. И вот его реакция

Антон Шабашов, блогер:
Смотрите, какая красота. Это же озеро Нарочь.
Антон Шабашов, блогер:
Смотрите, какая красота. Это же озеро Нарочь.
Сейчас расскажу вам и покажу, как здесь люди живут и отдыхают.
Вот в таких домиках живут люди. По четыре человека – два в комнате, или больше, всякое бывает. Спится просто замечательно.
Тут в волейбольчик можно поиграть, понимаете, там на велосипедах можно покататься, взять в аренду. Класс.
И как же без игровой зоны – пока деток нет, можно и покататься.
Выдалась возможность съездить, посмотреть на это чудо природы. Я под большим впечатлением. Кстати, интернет хорошо тянет, несмотря на то, что мы в лесу и озеро огромное.
Людей довольно много из разных стран и городов Беларуси. Ну что ж, это же легенда – Нарочь.
Антоха Шабашов из прекрасного дара природы Беларуси, озера Нарочь.