Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?

От продуктов питания до ювелирных изделий. Круглый год на улицах и в метро можно увидеть продавцов-нелегалов. Их излюбленные места для продажи там, где большой поток потенциальных покупателей. Чтобы торговать официально, нужно заплатить налоги, но такая политика устраивает не всех.

Ольга Тимошенко, заведующая отделением гигиены питания, врач-гигиенист отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Несанкционированная торговля – это торговля с рук, которая осуществляется в местах, абсолютно неприспособленных для этого. Что касается самой продукции, то никто не может гарантировать ее качество и безопасность. На нее отсутствуют документы, удостоверяющие качество и безопасность, также отсутствуют условия: это холодильное оборудование либо торговое оборудование. Продавцы, которые реализуют данную продукцию, не имеют медицинских справок о состоянии здоровья.

Незаконные товары зачастую дешевле, но о качестве такой продукции мало кто задумывается заранее. А ведь нарушение элементарных правил гигиены может серьезно ударить по здоровью покупателя.

Ольга Тимошенко:

Что же касается самой продукции, она может явиться причиной возникновения инфекционных заболеваний, а также и неинфекционных заболеваний. Продукция, приготовленная в домашних условиях (консервированная и вяленая), может явиться причиной такого серьезного заболевания как ботулизм. Заболевание очень серьезное, последствия – вплоть до летального исхода.

Торговать можно только выращенным на собственном участке урожаем и только на официальных рынках. Стоит это недорого, пенсионерам со своей плодоовощной продукцией до 20 килограммов это и вовсе обойдется бесплатно. Нужно лишь предоставить документ о том, что у вас есть сад или огород. А вот за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрено наказание.

Александр Костюкевич, юрист:

Это статья 13.11. В данном случае будет часть 6-я и часть 8-я. Что касается части 6-й, то она распространяется на физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность при торговле в неустановленных местах. Но именно товарами, которые они, если бы они продавали на территории рынков либо иных установленных исполнительными и распорядительными органами местах, имели бы право продавать. То есть им не запрещено. В данном случае это какая-то продукция, которую они сами вырастили. В данном случае предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин.

Порой торговля – это целая цепочка нелегальной деятельности. За закупку, доставку и продажу товаров без документов придется заплатить куда более внушительную сумму.

Александр Костюкевич:

Что касается части 8-й статьи 13.11, она уже предусматривает более серьезную санкцию. Если физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, торгуют на рынках товарами, которые не имеют права продавать. В данном случае это обычно товар, который они купили на оптовых рынках и потом перепродают. Если они будут продавать эти товары в иных неустановленных местах, то же самое будет квалифицироваться по части 8-й статьи 13.11. Она предусматривает административный штраф от 5 до 50 базовых величин.