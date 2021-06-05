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Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?

05 июня 2021 15:44
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От продуктов питания до ювелирных изделий. Круглый год на улицах и в метро можно увидеть продавцов-нелегалов. Их излюбленные места для продажи там, где большой поток потенциальных покупателей. Чтобы торговать официально, нужно заплатить налоги, но такая политика устраивает не всех.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-1

Ольга Тимошенко, заведующая отделением гигиены питания, врач-гигиенист отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Несанкционированная торговля – это торговля с рук, которая осуществляется в местах, абсолютно неприспособленных для этого. Что касается самой продукции, то никто не может гарантировать ее качество и безопасность. На нее отсутствуют документы, удостоверяющие качество и безопасность, также отсутствуют условия: это холодильное оборудование либо торговое оборудование. Продавцы, которые реализуют данную продукцию, не имеют медицинских справок о состоянии здоровья.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-4

Незаконные товары зачастую дешевле, но о качестве такой продукции мало кто задумывается заранее. А ведь нарушение элементарных правил гигиены может серьезно ударить по здоровью покупателя.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-7

Ольга Тимошенко:
Что же касается самой продукции, она может явиться причиной возникновения инфекционных заболеваний, а также и неинфекционных заболеваний. Продукция, приготовленная в домашних условиях (консервированная и вяленая), может явиться причиной такого серьезного заболевания как ботулизм. Заболевание очень серьезное, последствия – вплоть до летального исхода.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-10

Торговать можно только выращенным на собственном участке урожаем и только на официальных рынках. Стоит это недорого, пенсионерам со своей плодоовощной продукцией до 20 килограммов это и вовсе обойдется бесплатно. Нужно лишь предоставить документ о том, что у вас есть сад или огород. А вот за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрено наказание.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-13

Александр Костюкевич, юрист:
Это статья 13.11. В данном случае будет часть 6-я и часть 8-я. Что касается части 6-й, то она распространяется на физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность при торговле в неустановленных местах. Но именно товарами, которые они, если бы они продавали на территории рынков либо иных установленных исполнительными и распорядительными органами местах, имели бы право продавать. То есть им не запрещено. В данном случае это какая-то продукция, которую они сами вырастили. В данном случае предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-16

Порой торговля – это целая цепочка нелегальной деятельности. За закупку, доставку и продажу товаров без документов придется заплатить куда более внушительную сумму.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-19

Александр Костюкевич:
Что касается части 8-й статьи 13.11, она уже предусматривает более серьезную санкцию. Если физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, торгуют на рынках товарами, которые не имеют права продавать. В данном случае это обычно товар, который они купили на оптовых рынках и потом перепродают. Если они будут продавать эти товары в иных неустановленных местах, то же самое будет квалифицироваться по части 8-й статьи 13.11. Она предусматривает административный штраф от 5 до 50 базовых величин.

Продукция может стать причиной серьёзных заболеваний. Почему не всегда нужно покупать у бабушек возле метро?-22

Каким бы красивым ни казался товар, лучше воздержаться от покупок на улице. Качество нелегальной продукции невозможно проверить. Чтобы уберечь здоровье, за продуктами лучше сходить в магазин или на рынок.

# Торговля в Беларуси # общество # Ольга Тимошенко # Александр Костюкевич # Фотофакт

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