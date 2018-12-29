«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

Новости Беларуси. Когда в мешке Деда Мороза звенят медали. В Гомеле для самых маленьких устроили новогодний праздник с легкоатлетическим уклоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самому юному участнику новогоднего забега исполнилось два года. Всего на беговую дорожку вышли 40 маленьких гомельчан. Ассистировала сказочным персонажам одна из самых быстрых белорусок – олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Инна Зубрицкая, житель Гомеля: Мы здесь впервые, хотя нас в прошлом году тоже звали, но мы сильно маленькие были. Настроение отличное, новогоднее, эмоции положительные, зашкаливают.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:

Я принимала участие в соревнованиях в таком возрасте, тогда они назывались «Папа, мама, я – спортивная семья». Я запомнила, эстафета была в обруче. Помню, что меня в том возрасте еще носили, как самую маленькую, чтобы быстрее пройти этап. В основном, всё делали мои родители и моя старшая сестра. Но уже тогда меня приучали.

Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы, будущие звезды, будущие герои.

Новогодние забеги малышей становятся для Гомеля хорошей традицией. В 2018 году праздник состоялся уже во второй раз.