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«Сюда шли потоком люди, у кого были проблемы с глазами»: рассказываем об исцеляющем камне в Кудиновичах

29 декабря 2018 11:50
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К Году малой родины был создан проект «Копыльщина туристическая», рассказали в программе «Центральный регион». Валентина Леонидовна, директор краеведческого музея в Копыльском районе, с коллегами разработали 16 маршрутов.

«Сюда шли потоком люди, у кого были проблемы с глазами»: рассказываем об исцеляющем камне в Кудиновичах-1

Валентина Шуракова, директор ГУ «Копыльский районный краеведческий музей»:
Мне бы хотелось, чтобы все знали о камне-следовике, который находится у нас в Кудиновичах. На этом камне ярко проступает ступня человека, рядышком крест и маленькая луночка, в которую собирается вода.

«Сюда шли потоком люди, у кого были проблемы с глазами»: рассказываем об исцеляющем камне в Кудиновичах-4

Очень много поверий и легенд. Местные жители говорят, что эта вода лечебная. Сюда шли потоком люди, у кого были проблемы с глазами. Поэтому я всех приглашаю: приезжайте, эта водичка обязательно вам поможет!

# Достопримечательности Минской области # общество # Валентина Шуракова

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