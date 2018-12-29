«Сюда шли потоком люди, у кого были проблемы с глазами»: рассказываем об исцеляющем камне в Кудиновичах

К Году малой родины был создан проект «Копыльщина туристическая», рассказали в программе «Центральный регион» . Валентина Леонидовна, директор краеведческого музея в Копыльском районе, с коллегами разработали 16 маршрутов.

Валентина Шуракова, директор ГУ «Копыльский районный краеведческий музей»: Мне бы хотелось, чтобы все знали о камне-следовике, который находится у нас в Кудиновичах. На этом камне ярко проступает ступня человека, рядышком крест и маленькая луночка, в которую собирается вода.

Очень много поверий и легенд. Местные жители говорят, что эта вода – лечебная. Сюда шли потоком люди, у кого были проблемы с глазами. Поэтому я всех приглашаю: приезжайте, эта водичка обязательно вам поможет!