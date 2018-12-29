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Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?

29 декабря 2018 12:22
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Новости Беларуси. К строительству онкологического центра приступят в Гродно в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал губернатор области Владимир Кравцов.

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?-1

Сегодня регион – единственный в стране, где нет возможности проводить полноценную лучевую терапию. Новый медицинский центр должен исправить ситуацию. Он разместится на базе 3-й клинической больницы. Существующее здание реконструируют, кроме того будет построено несколько новых корпусов. Общая стоимость проекта – около 100 миллионов долларов. Новые объекты появятся и в других городах региона.

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?-4

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
В следующем году у нас будут введены в строй два крупных, серьезных спортивных центра – в Островце и Новогрудке.

Мы запланировали большую программу повышения качества воды, особенно в сельской местности. Должны построить 40 станций обезжелезивания. В 40 агрогородках люди получат чистую, качественную воду.

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?-7

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Владимир Кравцов # Фотофакт

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