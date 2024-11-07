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Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос

07 ноября 2024 14:30
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Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Давайте узнаем, верят ли минчане в любовь с первого взгляда.

Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос-3

Думаю, да. Да, есть. 
– Верите в это? 
– Верю. 
– У вас она была? 
– Есть. Познакомились на популярном раньше сайте, мы в итоге встретились, у себя в первый раз так все закрутилось, и вот предложение. 
– Ой, я вас поздравляю! Спасибо.

Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос-5

– Нет, у меня уже нет. Не тот возраст.

Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос-7

– В основном только с одной стороны. Ну то есть, чтобы оба человека, тогда нет.

Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос-9

– А как вы думаете, существует ли любовь с первого взгляда? 
– Да. 
– У вас такое было?
– Было!

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан

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