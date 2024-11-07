Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос

Алина Трус, корреспондент:
Давайте узнаем, верят ли минчане в любовь с первого взгляда.
Алина Трус, корреспондент:
Давайте узнаем, верят ли минчане в любовь с первого взгляда.
Думаю, да. Да, есть.
– Верите в это?
– Верю.
– У вас она была?
– Есть. Познакомились на популярном раньше сайте, мы в итоге встретились, у себя в первый раз так все закрутилось, и вот предложение.
– Ой, я вас поздравляю! Спасибо.
– Нет, у меня уже нет. Не тот возраст.
– В основном только с одной стороны. Ну то есть, чтобы оба человека, тогда нет.
– А как вы думаете, существует ли любовь с первого взгляда?
– Да.
– У вас такое было?
– Было!
Подробности в видео.