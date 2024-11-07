Верят ли минчане в любовь с первого взгляда – опрос

Алина Трус, корреспондент:

Давайте узнаем, верят ли минчане в любовь с первого взгляда.

Думаю, да. Да, есть.

– Верите в это?

– Верю.

– У вас она была?

– Есть. Познакомились на популярном раньше сайте, мы в итоге встретились, у себя в первый раз так все закрутилось, и вот предложение.

– Ой, я вас поздравляю! Спасибо.

– Нет, у меня уже нет. Не тот возраст.

– В основном только с одной стороны. Ну то есть, чтобы оба человека, тогда нет.