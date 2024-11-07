Прямой эфир

Лукашенко пообщался с участниками чемпионата по колке дров

07 ноября 2024 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко пообщался с участниками чемпионата по колке дров-2

Турнир прошел в третий раз, однако он уже богат на традиции. Одна из них – состязание «колка дров по-президентски»: с помощью топора и кувалды. Глава государства наблюдал за соревнованием команд, состоялось и неформальное общение с участниками. В том числе с китайскими друзьями.

Информационное агентство «Синьхуа» сегодня отмечает 93 года со дня основания, праздновать решили на чемпионате. Китайской команде помог младший сын Александра Лукашенко Николай.

Лукашенко пообщался с участниками чемпионата по колке дров-4

– Мы стараемся.
– Вы и так молодцы сегодня. Правда, белорусский китаец помог вам немножко.
– Спасибо вам огромное. В этот день нам исполнилось 93 года, «Синьхуа». Рады, что можем принять участие. В прошлом году мы заняли 32-е место
– В этом году будете выше.
– Да.

# СМИ Беларуси # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Президент: я вообще сегодня о политике не думаю
07 ноября 2024 13:59

Президент: я вообще сегодня о политике не думаю

«Мне всё равно, кто там победил». Лукашенко прокомментировал результаты выборов в США
07 ноября 2024 13:42

«Мне всё равно, кто там победил». Лукашенко прокомментировал результаты выборов в США

Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор
07 ноября 2024 13:26

Лукашенко во время мастер-класса презентовал белорусский топор