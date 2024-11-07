Лукашенко пообщался с участниками чемпионата по колке дров

Турнир прошел в третий раз, однако он уже богат на традиции. Одна из них – состязание «колка дров по-президентски»: с помощью топора и кувалды. Глава государства наблюдал за соревнованием команд, состоялось и неформальное общение с участниками. В том числе с китайскими друзьями.

Информационное агентство «Синьхуа» сегодня отмечает 93 года со дня основания, праздновать решили на чемпионате. Китайской команде помог младший сын Александра Лукашенко Николай.