Лукашенко пообщался с участниками чемпионата по колке дров

Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мастер-класс участникам чемпионата по колке дров среди журналистов преподнес Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Турнир прошел в третий раз, однако он уже богат на традиции. Одна из них – состязание «колка дров по-президентски»: с помощью топора и кувалды. Глава государства наблюдал за соревнованием команд, состоялось и неформальное общение с участниками. В том числе с китайскими друзьями.
Информационное агентство «Синьхуа» сегодня отмечает 93 года со дня основания, праздновать решили на чемпионате. Китайской команде помог младший сын Александра Лукашенко Николай.
– Мы стараемся.
– Вы и так молодцы сегодня. Правда, белорусский китаец помог вам немножко.
– Спасибо вам огромное. В этот день нам исполнилось 93 года, «Синьхуа». Рады, что можем принять участие. В прошлом году мы заняли 32-е место
– В этом году будете выше.
– Да.