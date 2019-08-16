Прямой эфир

Белорусские военные начали погрузку техники для участия в учениях «Щит Союза – 2019»

16 августа 2019 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские военные приступили к погрузке вооружения и техники на железнодорожный транспорт для перегруппировки его в Нижегородскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские военные начали погрузку техники для участия в учениях «Щит Союза – 2019»-1

Именно там, на российском полигоне вблизи населённого пункта Мулино, начиная с 13 сентября, пройдут совместные оперативные учения Вооружённых сил двух стран «Щит Союза – 2019». В них задействуют более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, 15 самолётов и вертолётов.

Всего же в манёврах примут участие свыше 4 тысяч белорусских военнослужащих. Первыми на территорию Российской Федерации предстоит отправиться подразделениям инженерных войск и отряду правопорядка.

Белорусские военные начали погрузку техники для участия в учениях «Щит Союза – 2019»-4

Виктор Вырвинский, командир бригады:
Личный состав будет выполнять задачи инженерного обеспечения, такие как проведение инженерной разведки местности и районов сосредоточения, подготовка районов сосредоточения в инженерном отношении, которое включает в себя и фортификацию, и маскировку. Далее – оборудование подъездного пути для движения войск и фортификационное оборудование.

Продлятся учения ровно неделю и завершатся 19 сентября.

# Военные учения # общество # Виктор Вырвинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как быстро устранить последствия урагана: энергетики Беларуси и России провели учения в Дубровенском районе
15 августа 2019 19:44

Как быстро устранить последствия урагана: энергетики Беларуси и России провели учения в Дубровенском районе

Приходится мониторить группы, искать, кто сдаёт: несколько способов найти жильё студенту
15 августа 2019 18:51

Приходится мониторить группы, искать, кто сдаёт: несколько способов найти жильё студенту

Помощник Президента Анатолий Линевич провёл приём граждан в Полоцке: что волнует жителей
15 августа 2019 18:02

Помощник Президента Анатолий Линевич провёл приём граждан в Полоцке: что волнует жителей