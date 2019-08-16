Белорусские военные начали погрузку техники для участия в учениях «Щит Союза – 2019»

Новости Беларуси. Белорусские военные приступили к погрузке вооружения и техники на железнодорожный транспорт для перегруппировки его в Нижегородскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там, на российском полигоне вблизи населённого пункта Мулино, начиная с 13 сентября, пройдут совместные оперативные учения Вооружённых сил двух стран «Щит Союза – 2019». В них задействуют более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, 15 самолётов и вертолётов.

Всего же в манёврах примут участие свыше 4 тысяч белорусских военнослужащих. Первыми на территорию Российской Федерации предстоит отправиться подразделениям инженерных войск и отряду правопорядка.