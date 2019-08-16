Белорусские военные начали погрузку техники для участия в учениях «Щит Союза – 2019»

Новости Беларуси. Белорусские военные приступили к погрузке вооружения и техники на железнодорожный транспорт для перегруппировки его в Нижегородскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские военные приступили к погрузке вооружения и техники на железнодорожный транспорт для перегруппировки его в Нижегородскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно там, на российском полигоне вблизи населённого пункта Мулино, начиная с 13 сентября, пройдут совместные оперативные учения Вооружённых сил двух стран «Щит Союза – 2019». В них задействуют более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, 15 самолётов и вертолётов.
Всего же в манёврах примут участие свыше 4 тысяч белорусских военнослужащих. Первыми на территорию Российской Федерации предстоит отправиться подразделениям инженерных войск и отряду правопорядка.
Виктор Вырвинский, командир бригады:
Личный состав будет выполнять задачи инженерного обеспечения, такие как проведение инженерной разведки местности и районов сосредоточения, подготовка районов сосредоточения в инженерном отношении, которое включает в себя и фортификацию, и маскировку. Далее – оборудование подъездного пути для движения войск и фортификационное оборудование.
Продлятся учения ровно неделю и завершатся 19 сентября.