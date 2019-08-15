Как быстро устранить последствия урагана: энергетики Беларуси и России провели учения в Дубровенском районе

Новости Беларуси. Погода в последнее время все чаще испытывает на прочность как самих белорусов, так системы жизнеобеспечения страны,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале июля ураган обрушился на Гомельскую область. В конце прошлой недели от стихии пострадала Витебская. Отключения электроэнергии происходили не только в деревнях, но даже в целых районах. Нынешняя ночь снова преподнесла сюрпризы, правда, лишь в одном из районов северного региона – Дубровенском. Впрочем, была ли это непогода, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.

Анастасия Аласания, корреспондент:

Ураган в Дубровенском районе был такой силы, что без электроэнергии осталась половина жилых домов и несколько крупных предприятий. Пришлось кое-где даже заменить опоры линий электропередач (сейчас этот процесс можно видеть за моей спиной). В целом, чтобы устранить последствия непогоды, энергетикам понадобилось два часа. Обрезка деревьев, расчистка просеки, подключение генератора. И это лишь малая часть того, что делают сотрудники электросетей Беларуси для устранения последствий стихии. Сегодня вместе с российскими коллегами они прибыли на подмогу из Смоленской области.

Руслан Стрижнёв, мастер Сенненского РЭС:

При повреждении, даже незначительной какой-либо аварии на воздушной линии либо кабельной линии, повреждаются очень много потребителей. Поэтому наша работа должна быть оперативной и, конечно же, безопасной.

Алексей Макаров, электромонтер (Россия):

По оборудованию, в принципе, все то же самое. Просто по документации чуть-чуть по-другому. Электричество везде одинаковое! Дубровенский ураган – на самом деле легенда. Она легла в основу белорусско-российских учений энергетиков. Такие совместные тренировки проходят систематически уже на протяжении пяти лет.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера «Белэнерго»:

У нас есть соглашение. Четко прописано, что по приглашению мы имеем полное право выехать к ним и оказать помощь. Обмениваемся опытом, смотрим, что хорошего у них. Они смотрят, что хорошего у нас. Друг другу просто помогаем решать наши повседневные задачи по энергетике.

Роман Семенов, заместитель начальника управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»:

Можно за моей спиной видеть люльку, на которой сейчас работает электромонтер. Это техническое решение, которое мы подсмотрели буквально месяц назад, когда проводили аналогичную тренировку в Смоленске. Ребятам эта идея понравилась, и мы ее успешно реализовали и используем теперь на практике.