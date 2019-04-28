«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи

Новости Беларуси. «Христос Воскрес!». Такими словами сегодня встречают друг друга православные всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычаи и символика праздника Пасхи Верующие отмечают светлый праздник Пасхи – один из главных в церковном календаре.

По преданию в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Первыми о чуде узнали жёны-мироносицы. Они и передали радостную весть людям.

Продолжая традиции, сегодня верующие собираются у храмов целыми семьями, чтобы освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. И попросить Бога о самом сокровенном.

Верующие:

Для меня вера очень важна для здоровья, семейного благополучия, для мира и добра на земле. Веруем и просим Бога защитить нас.





Я пришла со своим сыном Иваном, ему 5 лет, по традиции приобщаемся к церкви. Стараемся на Пасху посещать ее, красить яйца, печь булку. Праздник светлый. Все желают друг другу здоровья.





Настроение шикарное, погода хорошая, праздник очень светлый, радостный, Христос воскрес.

