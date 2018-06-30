«Люди, за которых не будет стыдно в войсках»: более 500 офицеров 30 июня получили лейтенантские погоны в Военной академии

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Это специалисты по всем нашим военно-учетным специальностям, которые имеются сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Они востребованы сегодня в войсках, их с нетерпением ждут командиры частей и соединений. Что касается их подготовленности: я могу с полной уверенностью сказать, что действительно в этом году очень хороший выпуск. И, наверное, самое главное – это люди с хорошим стержнем государственника. Люди, за которых нам не будет стыдно в войсках.