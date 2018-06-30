«Люди, за которых не будет стыдно в войсках»: более 500 офицеров 30 июня получили лейтенантские погоны в Военной академии

Новости Беларуси. В Военной академии 30 июня состоялся очередной выпуск офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Военной академии 30 июня состоялся очередной выпуск офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лейтенантские погоны вместе с белорусами получили зарубежные специалисты – представители Венесуэлы и Казахстана. Всего ряды Вооруженных Сил нашей страны в 2018 году пополнят более 500 человек. Среди них пятеро удостоены золотой медали, а 18 – дипломов с отличием.
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Это специалисты по всем нашим военно-учетным специальностям, которые имеются сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Они востребованы сегодня в войсках, их с нетерпением ждут командиры частей и соединений. Что касается их подготовленности: я могу с полной уверенностью сказать, что действительно в этом году очень хороший выпуск. И, наверное, самое главное – это люди с хорошим стержнем государственника. Люди, за которых нам не будет стыдно в войсках.
Военная академия входит в число крупнейших вузов нашей страны. Курсанты здесь проходят обучение на семи факультетах, которые практически полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.